Entre journée mondiale du livre et Covid-19, “Lisez un livre suisse” !

« Le livre, cet objet porteur de tous les mondes, des étoiles et des univers, qui sont au début d’une véritable chaîne de causes à effets : issu des entrailles des auteurs, ce qui n’était d’abord qu’un filet d’intuition devient peu à peu, à force d’entêtement et de pugnacité, un livre, fleuve de murmures et de grondements ; arrive dans les mains des éditeurs qui effectuent à leur tour tout un travail éditorial afin de lui donner une existence concrète, d’en faire cet objet magique et d’en formaliser sa valeur ; et enfin, se retrouve dans les librairies pour enchanter, terroriser, séduire, amuser, questionner, ou même, pourquoi pas, légèrement étourdir les lectrices/lecteurs que nous sommes. »Cette déclaration d’amour découle de plusieurs organisations, alémanique, romande et italienne.En effet, toute la chaîne se regroupe autour d’initiatives spécifiquement mises en place pour le 23 avril. Rappelons que si la Suisse n’a connu qu’un semi-confinement, le retour à une activité normale n’interviendra qu’au 27 avril.Ainsi, AdS (Autrices et auteurs de Suisse), LIVRESUISSE (Association romande des diffuseurs, éditeurs et libraires), ALESI (Associazione Librai ed Editori della Svizzera italiana) et SBVV (Schweizer Buchhändler — und Verleger-Verband), font passer le message.Et sur le droit d’auteur également : les autrices et les auteurs, traductrices et traducteurs littéraires, et toute la chaîne du livre et de la littérature amènent le monde dans votre cuisine ou votre chambre à coucher ; tous, à différents moments de la chaîne, sont des artisanes et artisans de cette transformation.Et de rappeler que toutes et tous s’appuient les uns les autres : les auteurs sans lecteurs, cela n’existe pas ; les éditrices sans libraires, c’est comme les clowns sans enfants ; les auteurs sans éditeurs ne peuvent développer leur art et les passionnés de lecture, sans livres, voient leurs journées s’étirer comme un jour sans pain.Et toute cette chaîne cherche à vivre, passionnément, moralement, spirituellement, mais aussi tout bêtement, matériellement, de cet artisanat qu’est la chaîne du livre de sa conception à sa commercialisation.Voilà pourquoi, à l’occasion de cette Journée du livre et du droit d’auteur, les auteurs — poètes, romanciers, slameuses, et autres acteurs de la culture écrite — se sont liés aux éditeurs de romans, polars, livres de cuisine et de philosophie et aux libraires, des plus pragmatiques aux plus ésotériques, pour rappeler dans une déclaration commune combien nous dépendons toutes et tous de vous, lectrices et lecteurs !« Et combien en retour, vous aussi comptez sur nous pour assouvir vos sens de belles paroles et de bons mots, de réflexions sagaces et d’émotions diffuses, de cerises sur le gâteau et de chocolat très noir », concluent-ils.Ainsi, l’AdS publiera en continu les initiatives littéraires qui font vivre la littérature sous d’autres formes pendant cette période particulière sur son site. LIVRESUISSE recense les actions créatives des éditeurs et libraires. Et bien d’autres actions encore.