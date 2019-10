Entrez dans l'histoire de la science-fiction : James Cameron fait le guide

Tirés de la série documentaire produite par AMC, ces six entretiens menés personnellement par James Cameron font témoigner sur leur vision du genre, sur son impact et son évolution.Guillermo del Toro, George Lucas, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Ridley Scott, Steven Spielberg : ces cinéastes nous entraînent dans des discussions fascinantes autour des extraterrestres, des voyages temporels, des intelligences artificielles ou encore des épopées spatiales.À ces échanges avec s’ajoutent également la vision d’autres experts, mais aussi de nombreuses illustrations, notamment extraites des archives personnelles et inédites de James Cameron.[à paraître 17/10] James Cameron — Histoire de la science-fiction — Mana books — 9791035501105 – 29,90 €