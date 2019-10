Entrez dans l'univers des incunables grâce à cette exposition en ligne

Extrait de la Bible de Gutenberg, 1445

« Gutenberg & After : Europe’s First Printers 1450–1470 » est la première exposition qui se concentre uniquement sur les deux premières décennies de l’impression européenne, ce qui en fait une exposition très visuelle, emplie d’incunables, idéal pour s’exporter sous un format numérique. Par incunable, on désigne en effet les ouvrages produits avant l'invention de l'impression, et par conséquent, réalisés en petits nombres – là où la machine de Gutenberg permettait une production plus industrielle.Les ouvrages sont d’ailleurs les seuls objets qui forment l’exposition. Pour les organisateurs, Paul Needham de la bibliothèque Scheide et Eric White, conservateur des livres rares, les livres suffisent à offrir une fenêtre sans précédent sur l’histoire, fournissant d’ailleurs la plupart des informations sur le développement de l’impression.« Quasiment tous les documents dont nous disposons pour cette exposition sont les livres eux-mêmes, c’est donc à travers l’étude intensive de ces incunables que nous pouvons brosser un tableau des premières années du commerce du livre imprimé », a déclaré Paul Needham. « Ils forment la principale preuve historique. Bien que nous n’ayons pas d’autres documents, nous pouvons commencer à reconstruire ce réseau de commercialisation grâce à ce que nous disent les livres ».L’exposition met également en lumière la collection des livres rares des Scheide, père et fils, légué en 2015 à l’Université de Princeton. En plus de ces dons, cette exposition a été rendue possible par la générosité d’autres grandes bibliothèques comme celle de l’Université de Cambridge, de la bibliothèque John Rylands de l’Université de Manchester, des collections Devonshire à Chatsworth House, de la bibliothèque de l’Université Columbia, de la bibliothèque Burke, de la bibliothèque du musée Morgan, de la bibliothèque publique de New York, de la bibliothèque et de la bibliothèque Bridwell de l’université méthodiste du Sud.« Gutenberg & After : Europe’s First Printers 1450–1470 » qui se tient jusqu’au 15 décembre à la bibliothèque de Firestone, bâtiment principal de la bibliothèque de l’Université de Princeton, est gratuit et ouvert au public tous les jours de midi à 18 heures, week-ends inclus.La version en ligne de l’exposition, contenant des images numérisées et des descriptions détaillées, peut être explorée à cette adresse Via The Daily Princetonian