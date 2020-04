Envie de lire ? Allez sur YouTube, Le Mock vous attend

Huis clos, premier à passer sur le grill













« Comme vous, on a voulu saisir l’occasion de ce confinement pour lire davantage ou même relire des livres que l’on avait déjà lus. Sauf que, comme vous aussi sans doute, parfois on manque un peu de motivation. »Pour le duo c’est donc le moment de lancer Arte Book Club, un club de lecture en direct, une collaboration avec la chaîne franco-allemande et Urbania Production.Rendez-vous chaque dimanche à 20 h 10 à partir du 12 avril pour environ trois quarts d’heure. Au programme : lecture d’extraits et discussion avec un ou une invité. e et les spectateurs autour d’une œuvre annoncée à l’avance. Le duo lyonnais a fait le choix de proposer chaque semaine un livre suffisamment court pour être lu avant le début de l’émission, afin de favoriser par la suite les interactions avec le chat en direct.L’œuvre choisie pour la première bien est le Huis clos de Jean-Paul Sartre. Si cette lecture ne permettra sans doute pas d’échapper à notre horizon confiné, elle promet des discussions passionnantes.Si le livre manque à votre bibliothèque, vous pouvez retrouver le texte en accès libre sur internet, un lien vous est d’ailleurs proposé par Redek et Pierrot dans la description de leur vidéo.