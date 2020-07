Eoin Colfer (Artemis Fowl) de retour avec Le Dernier dragon sur terre

Autrefois, il était connu sous le nom de « Maître des flammes » et son ombre terrifiait le quidam… Aujourd’hui, il n’est que Vern, vautré dans le bayou où il se cache, matant Netflix non-stop en tee-shirt Flashdance et sifflant de la vodka toute la journée. Mais, contrairement aux autres, il a survécu. Il est le dernier dragon sur terre. Malheureusement, aucune quantité d’alcool ne peut combler son immense solitude. C’est alors que le hasard lui propose une alliance inattendue. Aboutira-t-elle à l’extinction de sa race ou au retour de ses jours de gloire ?

Auteur parmi les plus en vus dans le domaine de la littérature jeunesse, Eoin Colfer s'invite, avec Le Dernier dragon sur terre, sur le terrain de l'imaginaire destiné aux adultes. Il est précédé par le succès d'Artemis Fowl, dont une nouvelle adaptation a récemment été diffusée sur la plateforme Disney+ , et le roman attendu pour le mois d'août est sous option pour une adaptation cinématographique...Le résumé de l'éditeur pour Le Dernier dragon sur terre :Eoin Colfer est né à Wexford, en Irlande, où il vit encore aujourd’hui. Auteur de nombreux livres pour enfants et adolescents, il a acquis une réputation internationale avec les aventures d'Artemis Fowl.Le titre était prévu plus tôt dans l'année, mais du fait du confinement, il a été repoussé pour cette rentrée. Et, chance, ActuaLitté vous en propose un extrait.[à paraître 26/08] Eoin Colfer - Le Dernier dragon sur terre - traduit par Jean-François Ménard - Pygmalion - 9782756430386 - 21,90 €