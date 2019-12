Éric Levy, PDG d'Interforum, quitte la société de diffusion-distribution (Editis)

Éric Lévy (crédit photo Sylvain Leurent)

Éric Levy débute sa carrière en 1990 au sein de Bristol Myers Squibb-Upsa où il exerce plusieurs responsabilités, dont celle de senior director informatique Europe jusqu’en 2002. Il rejoint ensuite Editis en qualité de Directeur des systèmes d’information et de l’organisation Groupe puis, depuis 2008, de Directeur des Opérations Editis. Il est membre du Comité exécutif du groupe Editis et également président des filiales DNL, Interforum Canada, Belgique et Suisse.Il aura par ailleurs été le premier directeur général de la structure à vivre une grève, déclenchée le 11 juin dernier. « Le dialogue entre Alain Kouck [NdR : précédent PDG, décédé en juillet 2018] et les organisations syndicales était encore possible. Il rencontrait des difficultés avec les instances, mais on pouvait parler. Et puis, nous sommes entrés dans une ère où tout a disparu », se désolait un représentant, en poste depuis plus de 15 ans.Pierre Conte, PDG d’Editis, était alors intervenu pour tenter d’apaiser les esprits, mais ce dernier a quitté l’entreprise pour laisser sa place à Michèle Benbunan , nommée le 30 septembre. Un départ survenu quelques mois après le rachat par Vivendi du groupe éditorial, et qui s'accompagne actuellement de nombreux départs et remplacements.Eric Levy conservera son poste jusqu’au déménagement dans le cadre du fameux projet Seine Rive gauche, pour le 92 avenue de France, dans le XIIIe arrondissement. Il est également à l’origine du projet Copernics, outil d’impression à la demande , qui n’aura jamais véritablement convaincu.On annonce également le départ de Didier Breuillaud, directeur de l’immobilier et des services généraux, qui fut notamment en charge de ce déménagement. « Le projet “EDITIS Seine Rive Gauche” est bien plus qu’un projet immobilier : il va concrétiser, dans un espace entièrement réaménagé et bien relié au site d’Interforum, le projet de transformation d’Editis, qui s’inspire largement des conclusions de Fabrik », indiquait Pierre Conte à l’époque de sa présentation