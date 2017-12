Erik Orsenna remet son rapport sur les bibliothèques le 20 décembre prochain

Françoise Nyssen et Erik Orsenna (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)







Pour mettre en œuvre les promesses électorales du président Macron, Françoise Nyssen avait confié à Erik Orsenna et Noël Corbin une mission de dialogue et d'observation des pratiques en matière d'horaires d'ouverture des bibliothèques dans les différentes régions. Les deux envoyés du ministère de la Culture devaient rencontrer les Directions Régionales des Affaires culturelles, mais aussi les élus, les personnels et leurs représentants.



Malgré un rapport de la sénatrice Sylvie Robert remis en novembre 2015 sur le sujet des horaires d'ouverture, le gouvernement avait jugé utile d'envoyer Erik Orsenna sur les routes de France, pour convaincre les collectivités d'investir dans l'ouverture plus large des bibliothèques. « Notre idée, c’est de voir un peu partout en France ce qui existe, et qui est peu connu : un tas de choses se font un peu partout et personne ne le sait. Nous voulons faire un répertoire de ce qui existe, dans un premier temps », expliquait Erik Orsenna en septembre dernier.

L'écrivain promettait que son action serait suivie d'effets : « Le tour de France aura pour objectif le partage des bonnes pratiques, mais aussi de faire comprendre à d'autres élus que s'ils ne font pas d'efforts, ils ne sont pas excellents. La ministre ne peut pas le faire, moi je peux. Des élus, on va dire qu'il y en a des meilleurs que d'autres. » Et assurait que même Emmanuel Macron aurait des comptes à rendre si la volonté politique ne suivait pas : « Le président est un fils de la lecture, et si ce n'est pas suivi, on gueulera. La ministre de la Culture ne peut pas, mais moi je le ferai. »