Erol Ok nommé directeur général délégué de l'Institut français

Erol Ok, Directeur général du Musée National Picasso — Paris, succèdera le 20 janvier 2020 à Mme Anne Tallineau nommée secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ).Directeur général au Musée National Picasso - Paris depuis près de six ans, Erol Ok avait précédemment été Directeur adjoint du cabinet de Fleur Pellerin, ministre de l’Économie numérique, de l’innovation et des PME en 2012 et 2013. Issu du corps des conseillers économiques, il commence sa carrière en 2003 au sein de la Direction générale du Trésor, au poste de chargé des relations avec l’Amérique latine (Cône Sud) avant, notamment, de servir dans le réseau diplomatique en qualité de conseiller économique et financier à l’Ambassade de France à Rome.Agé de 43 ans, Erol Ok est ancien élève de l’École Nationale d’Administration (promotion René Cassin), diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris ainsi que de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC), et titulaire d’une licence d’histoire de la Sorbonne.Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministre de la Culture remercient Anne Tallineau pour son mandat de directrice générale déléguée de l’Institut français, exercé depuis 2014. Son action a contribué à la consolidation de l’Institut français comme opérateur-pivot de l’action culturelle extérieure, dont ont témoigné la conclusion du contrat d’objectifs et de moyens 2016-2019 et le pilotage de manifestations-phares de la diplomatie culturelle, à l’instar de l’invitation d’honneur de la France à la Foire du livre de Francfort, en 2017.Les ministres adressent leurs félicitations et leurs vœux de succès à Erol Ok dans sa future mission. Jean-Yves Le Drian et Franck Riester présideront prochainement le Comité d’Orientation Stratégique de l’Institut français appelé à fixer les grandes priorités de cet acteur essentiel du rayonnement de la langue et des industries culturelles et créatives françaises, en appui au réseau culturel et de coopération à l’étranger.