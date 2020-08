Erol Ok nommé président par intérim de l'Institut français

Nommé directeur général délégué de l'Institut français fin 2019, Erol Ok avait été directeur général au Musée National Picasso - Paris depuis près de six ans, mais aussi directeur adjoint du cabinet de Fleur Pellerin, ministre de l’Économie numérique, de l’innovation et des PME, en 2012 et 2013.Issu du corps des conseillers économiques, il commence sa carrière en 2003 au sein de la Direction générale du Trésor, au poste de chargé des relations avec l’Amérique latine (Cône Sud) avant, notamment, de servir dans le réseau diplomatique en qualité de conseiller économique et financier à l’Ambassade de France à Rome.Âgé de 44 ans, Erol Ok est ancien élève de l’École Nationale d’Administration (promotion René Cassin), diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris ainsi que de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC), et titulaire d’une licence d’histoire de la Sorbonne.