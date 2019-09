Erri De Luca : en montagne, personne n'entendra votre solitude

Erri De Luca - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Le magistrat qui m’interroge a la moitié de mon âge. Il ne sait rien des montagnes et des histoires des années révolutionnaires. Je devrais être celui qui l’interroge », écrit De Luca.Qui n’a jamais pris sac et courage à deux mains, partant vers les montagnes pour chercher, dans l’immensité de la nature, un moment de solitude. De quoi se sentir minuscule devant l’immensité. Et puis, une biche passe, traversant une forêt malmenée par le vent…Deux personnes, séparées par des décennies, deux anciens amis, aujourd’hui en froid, se retrouvent ici. Impossible, donc. Impensable.Car cette impossibilité n’arrive pas comme le foudroiement d’un éclair zébrant le ciel, dans une instantanéité subite. Non, c’est l’effondrement d’une avalanche, lourde et massive, qui survient après une longue période d’accumulation, au fil du temps, d’une neige capricieuse.C’est un ouvrage, une fois de plus, qui ne laissera pas indifférent. Publié en cette rentrée par Feltrinelli, il commence sur cette évidence : « Impossible est la définition d’un événement, jusqu’au moment où il survient. »Le livre vient de sortir en Italie. Pas de date encore pour la France.