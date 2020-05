Esotérisme et spiritualité : Trédaniel intègre Interforum

Le groupe Trédaniel réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires dans le secteur de l’ésotérisme, suivi de la santé/bien-être — la spiritualité et les religions ne représentant qu’un dixième de son activité. Avec plus de 620 nouveautés par an et un chiffre d’affaires de 33 millions € (données 2019), le groupe Trédaniel intégrerait donc Interforum, qui mettrait alors une équipe de diffusion sur pied spécifiquement pour la structure.Classée 22e société éditoriale en France, l’entreprise viendrait alors parfaitement compléter l’offre du groupe Editis.La filiale de diffusion-distribution Inteforum est déjà sur le pied de guerre : Trédaniel intègre également des maisons comme Paulsen, Max Milon, Michalon et Jourdan.Son catalogue compte aujourd’hui plus de 5500 titres, avec une production de 400 ouvrages par an. Selon les estimations, la perte de ce groupe représenterait 17 % du chiffre d’affaires pour Dilisco.illustration, Tibault35 CC BY-SA 3.0