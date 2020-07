Esparbec, délicieux pornographe de la littérature

photo : Esparbec, © La Musardine

Directeur de collection aux éditions Media 1000 depuis les années 1980, auteur de dizaines de romans (La Pharmacienne, Les Biscuitières, Le Pornographe et ses modèles…), considéré par Jean-Jacques Pauvert comme « le dernier des pornographes », il aura marqué la littérature érotique contemporaine et tous ceux qui l’ont côtoyée, indique son éditeur.Esparbec, ce n’était pas simplement de l’érotisme, mais véritablement un plaisir littéraire pornographique. Lui-même avait une réflexion vis-à-vis de la littérature très marquée : « Il y a de bons polars, de bons bouquins de SF, pourquoi pas de bons pornos ? Pourquoi la pornographie devrait-elle être laissée à des écrivains de second ordre ? Dénués de talent ? Pourquoi la vouer aux poubelles de la littérature, aux sex-shops ? », interrogeait-il.