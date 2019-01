Espiègle et disert : voici le dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Jean-Marie Rouart de l'Académie Française, publiera donc chez Plon un Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson début avril, somme réunissant, comme il se doit, toutes les entrées nécessaires pour comprendre l'homme, sa vie, son oeuvre. Et son sourire malin.Voici ce qu'en dit l'Académicien, qui partagea la Coupole durant quelques années avec Jean d'Ormesson, un hommage par dessus tout : « Tout ce que la France réunissait d’élégance, sauvegardait d’art, de légèreté et d’esprit se résumait en Jean d’Ormesson. On l’aimait parce qu’il illustrait le Français éternel, tel qu’il a été et ne sera plus après lui : léger et profond comme Voltaire, amusant et primesautier comme Sacha Guitry, ayant gardé du XVllle siècle le goût des sciences humaines et du romantisme les grands envols de l’imagination.On l’aimait parce qu’il représentait toutes les qualités qui ont constitué un pays exceptionnel qui a su allier l’élégance de la pensée, la légèreté amusante, l’humour et la tolérance. Il avait aussi réussi cette gageure de réunir dans sa personne les anciens parfums fanés de l’aristocratie et la méritocratie républicaine. Jean aimait les plaisirs de la société qui apportent à l’existence son raffinement, ses saveurs, l’élégance des jolies femmes et gomment un peu de la brutalité de la bête humaine.La littérature était son pays, elle était sa religion, elle était sa passion. Il n’a jamais vécu que pour elle, par elle. Il la vivait, il la respirait en tout. Que ce soit dans l’amour ou dans l’amitié, marchant au soleil dans les chemins corses ou sur des skis à Val-d’Isère, la littérature, les mots, les vers étaient omniprésents. Ils affleuraient naturellement à sa bouche. Notre amitié est née de cette merveilleuse intoxication réciproque. Ensemble, nos personnes comptaient peu. Nous étions ailleurs, dans un autre monde où désormais je serai seul. »Et d'ajouter : « Quand on m’a demandé d’écrire ce Dictionnaire amoureux, j’ai d’abord hésité. J’avais déjà beaucoup écrit sur lui. Non seulement des articles mais des souvenirs. Très vite pourtant ce projet s’est imposé à moi. Je me suis dit que ce livre serait une façon de poursuivre un dialogue, une communion quasiment journalière, interrompue par la mort, mais que je poursuivais dans mon for intérieur. »[à paraître 4/04] Jean-Marie Rouart – Dictionnaire amoureux de jean d'ormesson – Plon – 9782259276771 – 25 €