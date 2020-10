Esquisse, pour un nouveau lieu dédié au livre et à la lecture à Nantes

Photographie : Nantes, illustration (macchi, CC BY-SA 2.0)

Mobilis lance un appel à participation adressé à « tous les collectifs structurés et concernés à un titre ou à un autre par le livre et la lecture », qu'il s'agisse de professionnels du livre, de la création, de l’imprimé, de la médiation sociale et/ou culturelle, de la formation.Le groupe de réflexion-action Esquisse sera dédié « à la co-construction d’un lieu du livre et de la lecture sur le territoire nantais d’ici 2 ans ». 5 à 8 représentants de collectifs ou de structures seront sélectionnés, et participeront au travail préparatoire, consacré aux questions de calendrier, faisabilité, gouvernance, modélisation, financement, fonctionnement, impacts et enfin mise en œuvre.L'appel à participation est ouvert jusqu'au 20 novembre prochain, et plus d'informations sont à trouver à cette adresse