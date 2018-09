Essai sur Schopenhauer : Medhi Belhaj Kacem reçoit la 18e bourse Cioran

La dix-huitième bourse Cioran a été attribuée à Mehdi Belhaj Kacem, pour son projet d’essai consacré à Arthur Schopenhauer. Ce projet s’attache à « faire accéder le public le plus large possible à une des plus grandes philosophies de notre temps, pourtant encore largement méconnue, au-delà de la seule célébrité nominale de son auteur ».





Christiaan Tonnis, CC BY SA 2.0





Il entend, notamment, s’arrêter sur l’impact qu’eut le philosophe allemand sur nombre d’écrivains de premier plan des deux derniers siècles, de Dostoievski à Flaubert et Thomas Mann, en passant par Joyce, Kafka et Beckett.



Le jury, composé de Vincent Monadé, président du Centre national du livre (CNL), Belinda Cannone, essayiste et romancière, Claude Arnaud, écrivain, ancien lauréat, et Verena von der Heyden-Rynsch, écrivain, traductrice en allemand et spécialiste de l’œuvre de Cioran, a salué un projet ambitieux, qui devrait contribuer à une vision renouvelée de l’auteur du « Monde comme volonté et comme représentation ».





Né en 1973, romancier, essayiste, traducteur et philosophe, Mehdi Belhaj Kacem a publié une vingtaine de livres, dont Vies et morts d’Irène Lepic (Tristram, 1996), La chute de la démocratie médiatico-parlementaire (Sens et Tonka, 2002), La conjuration des Tartuffes (Léo Scheer, 2011) et Dieu : la techno-science, la mémoire et le Mal (Les Liens qui Libèrent, 2017).



La cérémonie de remise de la bourse Cioran 2018 aura lieu le 12 septembre à 18 h 30 au Centre national du livre.