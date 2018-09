Esther, l'arabe du futur, Pascal Brutal... 21 CM invite Riad Sattouf

21CM, le Canal littéraire d’Augustin Trapenard fait sa rentrée avec Riad Sattouf auteur de bandes dessinées, cinéaste et réalisateur. C’est au Cap Fréhel que les deux hommes se sont donné rendez-vous pour cette nouvelle émission qui ouvre la troisième saison de 21 CM.



Riad Sattouf - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





C’est là, dans les Côtes d’Armor, qu’il a passé une partie de son enfance et de son adolescence avant d’aller poursuivre ses études à Rennes. Il nous raconte son attachement à la Bretagne et sa jeunesse dans cette région.



On le retrouve ensuite au cœur de Paris, chez Augustin, plus précisément dans sa bibliothèque, où il sera bien sûr question de littérature à la veille de la sortie du tome 4 de L’Arabe du futur chez Allary Editions.



Enfin, séquence adrénaline pour Riad et Augustin qui se sont donné rendez-vous sur le tarmac d’un aérodrome pour un vol à bord d’un avion de chasse où il sera beaucoup question de masculinité et de virilité, deux thèmes chers à l’auteur de Pascal Brutal…



Après avoir franchi le mur du son, on ne ratera rien de la rentrée littéraire avec les bons conseils de lecture et les coups de cœur des invités surprises de 21CM.

Rediffusions : le 29/09 à 8 h 5 sur Canal+, 30/09 à 6 h 15 sur Canal+, 5/10 en clair à 13 h 20 sur Canal+ Décalé, 6/10 à 4 h 20 sur Canal +, 7/10 à 16 h 35 sur Canal +Décalé, 9/10 à 11 h 50 sur Canal +Décalé, 12 /10 à 8 h 15 sur Canal+, 14/10 à 16 h sur Canal+