Et après ? La Grande librairie ausculte le monde à venir

Cette semaine, quatre invités seront présents pour discuter de ce monde d’après, et de ce qu’il est susceptible de nous apporter dans La Grande librairie Aurélien Barrau, astrophysicien : Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité (édition revue et augmentée) (Michel Lafon)Baptiste Morizot : Manières d’être vivant (Actes Sud)Antoinette Rychner : Après le monde (Buchet Chastel)Isabelle Autissier : Présidente du WWF France, pour la nouvelle traduction de Magellan de Stephen Sweig (Robert Laffont)