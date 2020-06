Et ensuite... 10 auteurs écrivent le feuilleton post Covid-19

photo fernandozhiminaicela CC 0

Chaque épisode de cette histoire a été posté concomitamment sur le blog des éditions Zinédi et sur les réseaux sociaux. Le dernier chapitre a été publié le 11 mai 2020, premier jour du déconfinement.Et ensuite... Le feuilleton post Covid-19, tel est le nom de cette aventure littéraire, publiée en numérique le 20 mai 2020 au prix de 1,99 € (en vente sur leslibraires.fr et d’autres librairies en ligne). La version imprimée paraîtra en librairie le 9 juin 2020 au prix de 6,90 €. Les droits sont reversés intégralement au Secours Populaire.L’histoire commence à la fin de l’épidémie de Covid-19, en s’inspirant pour son démarrage de la conclusion de La Guerre des Mondes de H.G. Wells : « Il est possible que, dans le plan général de l’univers, cette invasion ne soit pas pour l’homme sans utilité finale ; elle nous a enlevé cette sereine confiance en l’avenir qui est la plus féconde source de la décadence ; elle a fait à la science des dons inestimables, et contribué dans une large mesure à avancer la conception du bien-être pour tous, dans l’humanité. »Juliette Maroy, archéologue spécialisée dans les anciennes civilisations arctiques, apprend la bonne nouvelle à la radio : dans sa région, le confinement est levé. Enfin, la liberté et le bonheur retrouvés ! Vraiment ?Les auteurs sont Jean-Louis Azencott, Pierre Efratas, André Fanet, Martine Gasnier, Francis Germain, Jacqueline Grand, Yan Kouton, Marie-France de Monneron, Gilles Pivard, Joëlle Tiano-Moussafir.