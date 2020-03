Et si Amazon soutenait les librairies en abondant le fonds de solidarité ?

Et soudain, c'est l'utopie

“Pas très logique”

Toute pétition porte sa part d’utopie, aspirant à un monde meilleur, que l’on ferait changer par le pouvoir de l’engagement collectif. Patrick Cova, patron des éditions Parole, y croit : il interpelle le directeur général d’Amazon, Frédéric Duval, et le ministre de la Culture, Franck Riester.En regard de la situation, la fin de l’histoire qui se raconte actuellement serait simple à imaginer : « Continuer comme cela et réduire chaque jour les espoirs de milliers de libraires de se relancer au sortir de la crise, détruire la capacité des éditeurs à fournir les librairies, y compris Amazon, dans le long terme, mettre les auteurs qui sont la source même du succès d’Amazon dans une situation d’impasse. »Notons qu’Amazon France a, durant le week-end, diffusé un communiqué assurant qu’il concentre « les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires et, à compter d’aujourd’hui, [doit] temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits moins prioritaires ». La firme, sollicitée par ActuaLitté, n’a pas répondu à nos demandes de précisions sur la mise en œuvre de cette mesure.Mais une alternative se profile : « Se conformer aux souhaits du Président de la République et faire preuve de solidarité, pour que, chacun dans notre rôle et selon nos possibilités, nous puissions reconstruire “l’après-pandémie”. »C’est ici que vient l’apostrophe utopique : et si Amazon s’engageait dans une dynamique solidaire ? L’oxymore fait frémir, pourtant l’éditeur la porte réellement : il s’agirait d’abonder à un fonds de solidarité, tel qu’envisagé par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie. Ce dernier doit servir à la relance de la chaîne du livre, dont les libraires indépendants.Deuxième étape : « Abonder par l’entreprise Amazon ce fonds sur le principe d’un gros pourcentage reversé sur chaque livre vendu durant toute la période d’impact de la crise sanitaire et des mesures de confinement. »Et pour finir, rassurer « le monde du livre sur vos intentions de ne pas entrer dans une concurrence déloyale et un abus de position dominante qui pourrait détruire des dizaines de milliers d’emplois ».Évidemment, tout cela semble peu probable, l’unique option reste donc d’appeler l’entreprise à son sens des responsabilités, et qu’elle suspende la vente de livres.De son côté, le locataire de Valois est incité à réunir les « différents métiers du monde du livre ainsi que les organismes qui pourraient créer et orchestrer un tel fonds de solidarité ». Et dans la foulée, d’organiser une réunion où se retrouveraient les différentes parties, « pour, ensemble, imaginer ce que sera le marché du livre de demain ». La pétition est à cette adresse Sur la réouverture des librairies, Vincent Montagne, président du SNE, s’exprimait dans le JDD . « À un moment, il a été demandé aux libraires de fermer donc c’est compliqué de revenir en arrière vis-à-vis du personnel. On se heurte à un ensemble de mécanismes de protection qui sont parfaitement légitimes », relève-t-il.Lui-même y serait favorable uniquement « sous réserve de la volonté des libraires et s’ils parviennent à s’organiser pour éviter la promiscuité des clients. Cela dit, il y a une différence entre être favorable sur le principe et l’aspect pratique. Demander la réouverture des librairies ne me parait pas très logique, quel que soit mon intérêt pour les livres. Mieux vaut reparler de tout cela dans quelques semaines. »Le Syndicat national de l’édition vient d’ailleurs d’écrire à ses membres, pour leur demander de ne pas négliger les auteurs — la reddition de comptes, le paiement des droits et de l’avance.