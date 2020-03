Établissements fermés, prêt numérique : les bibliothèques et le coronavirus

(Médiathèque Les 7 lieux, Bayeux, photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La ville de Mulhouse, parallèlement aux ordres donnés par le préfet du Haut-Rhin le 6 mars dernier, a choisi de fermer l'ensemble de ses bibliothèques, pour parer à la propagation du coronavirus dans la commune, qualifiée de foyer majeur de l'épidémie. Senlis, ville située dans un autre foyer identifié, l'Oise, a décidé elle aussi de fermer ses bibliothèques. Ces mesures semblent pour l'instant assez rares, toutefois, et se limitent à des zones très touchées.On observe pourtant ces fermetures de bibliothèques en Italie, pays particulièrement concerné par le coronavirus , ou la Corée du Sud, où 97 % des établissements de prêt publics ont été fermés pour éviter la propagation du virus. La conséquence ne s'est pas fait attendre : la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de Corée a connu une croissance de ses visites de 176 % entre le 26 février et le 3 mars par rapport à une période habituelle.La Bibliothèque nationale de la Corée du Sud n'est pas le seul établissement national à avoir fermé ses portes, puisque la Bibliothèque nationale de la Diète, au Japon, présente aussi portes closes depuis le 5 mars, et ce, au moins jusqu'au 16 mars.La Ligue des Bibliothèques européennes de recherche (LIBER), de son côté, annonce qu'elle suspend les inscriptions des participants à sa conférence annuelle, qui doit se dérouler du 24 au 26 juin prochains à Belgrade, en Serbie. De nouvelles informations seront communiquées le 16 mars prochain, au vu de l'évolution de la situation sanitaire mondiale.Les bibliothèques ne sont pas des foyers particulièrement virulents en matière de coronavirus, pas plus qu'un supermarché du coin, nous expliquait-on la semaine dernière . Les précautions habituelles pour éviter la propagation d'épidémie — se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans le creux de son coude — sont de mise.Pour les livres empruntés, le coronavirus pourrait survivre entre quelques heures et quelques jours sur les surfaces sèches : nettoyer les couvertures au gel hydroalcoolique est inutile, celui-ci n'étant efficace que sur les corps vivants. Préférer un peu de désinfectant sur un mouchoir, en faisant attention à ne pas abîmer l'ouvrage en l'appliquant sur une matière qui n'y résisterait pas...via Korea Bizwire