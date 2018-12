États généraux du livre, Acte 2 : la rémunération des auteurs

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Après #PayeTonAuteur et #AuteursEnColère, les hashtags devenus symboles de revendication, l’année 2018 aura été placée sous le signe de l’alarme. Pascal Ory, président du Conseil Permanent des Écrivains, l’avait souligné : « Il n’y a pas de mobilisation, il n’y a que des preuves de mobilisation. »La salle de la Maison de la Poésie était comble pour le premier versant, et en dépit de l’absence des membres du gouvernement et des représentants des Affaires sociales, on ne pouvait que reconnaître l’impérative nécessité de ces échanges. « Car les États généraux ont confirmé ce que nous pressentions : personne n’a aujourd’hui les réponses à nos questions et on se demande bien qui y travaille », poursuivait le président.Les sujets ne manquaient en effet pas : statut social, retraite, CSG, prélèvement de l’impôt à la source, revenus accessoires…Or, bien des questions restaient en suspens, et notamment, en se tournant cette fois du côté des éditeurs, sur le partage de la valeur. Ainsi, le deuxième volet des États généraux sera consacré à la rémunération des auteurs.« Il invitera également à une réflexion sur les conditions de revenus justes et équitables pour les auteurs, au sein d’un milieu éditorial impacté, tous secteurs confondus, par la surproduction, la baisse des tirages et la diminution des ventes moyennes par titre. »Reste également la pétition Pas d'auteurs pas de livres , qui a recueilli plus de 34.000 signatures.