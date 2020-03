États-Unis : 14,8 milliards pour l'édition en 2019, en légère hausse

Le livre audio reste l'un des segments les plus dynamiques de l'édition américaine

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Les ventes par secteur, en 2019, en millions $



Les ventes par format, en 2019, en millions $

Les éditeurs américains terminent l'année 2019 avec un bilan positif et des ventes de livres en légère hausse : les revenus atteignent 14,8 milliards $, et des catégories éditoriales déjà dynamiques ont encore une fois brillé, l'année dernière.Ainsi, la littérature jeunesse et jeunes adultes connait une croissance parmi les plus importantes, avec 6,8 % de hausse et 2,2 milliards $ de revenus. C'est moins que la catégorie littérature adulte (4,9 milliards $), qui souffre, elle, d'une tendance à la baisse (2,7 %) particulièrement marquée pour le format poche grand public, plus économique (- 14,6 %) et le grand format (- 3,5 %).La plus importante hausse s'observe du côté des ouvrages scolaires, pour la maternelle, le primaire et le secondaire (24 %), quand les livres pour les niveaux supérieurs (- 10,7 %) et les presses universitaires (- 4 %) accusent le coup.Pour les formats, une tendance persistante s'observe encore et toujours : le livre numérique enregistre une baisse de ses ventes (- 4,2 %), alors que l'audio numérique a toujours le vent en poupe (22,1 %).Il convient de se rappeler que ces chiffres, extrait du relevé StatShot de l'association des éditeurs américains (AAP) ne représente pas l'ensemble des ventes de livres aux États-Unis, et que des données non négligeables échappent à cet état des lieux.