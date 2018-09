États-Unis : des libraires aideront Sony à adapter les meilleures romances

Si vous êtes un producteur avide de dénicher le texte parfait à adapter sur le grand ou le petit écran, faites confiance à ceux qui connaissent le mieux les livres : les libraires. Sony Pictures Television annonce ainsi un partenariat inédit avec une librairie californienne, The Ripped Bodice Bookstore : les propriétaires aideront le groupe à dénicher les meilleures romances, leur spécialité, à adapter pour la télévision.

Bea et Leah Koch

Bea et Leah Koch se sont lancées dans leur projet en 2015 : après une collecte Kickstarter, leur librairie The Ripped Bodice a pu voir le jour, et se faire remarquer. L'établissement est en effet spécialisé dans la romance, sous toutes ses formes et courants. À 26 et 28 ans, les deux jeunes femmes font partie des plus jeunes libraires indépendantes des États-Unis.

La success story ne s'arrête pas là : The Ripped Boddice, à Culver City, en Californie, se trouve non loin du siège de Sony Pictures Television. Plusieurs employés y ont même leurs habitudes, et réservent de temps à autre un livre aux deux libraires.

« Quand nous avons rencontré Leah et Bea, qui mettent l'accent sur les voix des femmes et la diversité, notre sang n'a fait qu'un tour : nous devions conclure un accord avec elles », explique Lauren Stein, vice-présidente exécutive pour le développement de la fiction chez Sony Pictures Television. Ni une, ni deux, voici Bea et Leah embarquées dans un rôle de conseillères pour le groupe.

Les copropriétaires de The Ripped Bodice, grâce à leurs goûts personnels, à leur connaissance du secteur et de ses auteurs, pourront conseiller au mieux Sony Pictures Television quant aux droits d'adaptation à acquérir au plus vite. Le tout dans un souci de diversité qui préoccupe les sœurs : elles publient chaque année une étude sur la diversité dans l'édition de romance, qui conclut à chaque fois que les progrès à faire sont encore nombreux.



« Il y a énormément de comédies romantiques incroyables qui sortent en ce moment, mais très peu d'entre elles sont basées sur des romances. Nous nous concentrons vraiment là-dessus. Parce que nous aimons les projets originaux, mais les romances sont là et attendent d'être sélectionnées pour devenir autre chose. Avec des projets qui aboutissent. Car les romances se voient souvent sélectionnées pour des options, mais ces projets aboutissent rarement », note Bea Koch.

