États-Unis : fusion de Random House et Crown autour de la littérature

Aux États-Unis, une fusion d'envergure prend place entre deux filiales du groupe Penguin Random House, qui officient toutes deux dans le domaine de la littérature. Random House et Crown se retrouvent ainsi sous l'autorité de Gina Centrello, présidente et éditrice chez Random House. Le groupe promet que les identités respectives des maisons seront préservées.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Maya Mavjee, présidente de la filiale Crown, quittera pour sa part le groupe à la fin du mois de décembre, une fois la fusion effective, a précisé Penguin Random House dans un courrier aux employés. D'après la direction de Penguin Random House US, « le fait de réunir ces deux portefeuilles très complémentaires dans leur catégorie avec une direction éditoriale forte dans leurs domaines respectifs permettra une mise en commun renforcée dans nos efforts pour atteindre les lecteurs ».

Difficile de décrypter ce qui se cache sous ce discours corporate de Madeline McIntosh, PDG de Penguin Random House, mais une mutualisation des moyens et des coûts semble à l'évidence à l'œuvre. À voir si les effectifs sont conservés en l'état, mais les noms des deux filiales restent en tout cas d'actualité, selon le mémo diffusé.

« Comme j'en ai discuté avec beaucoup d'entre vous au cours des derniers mois, notre marché évolue de manière fondamentale. La découverte de livres et les habitudes d'achat continuent de changer, ce qui crée des opportunités de croissance dans la catégorie des documents [...] », avance McIntosh auprès des employés. Crown Publishing Group publie en effet des ouvrages de cuisine, lifestyle, jardinage, santé, développement personnel...



La fusion avec Crown permettra aussi d'assurer aux ouvrages de Random House une attache plus large aux États-Unis, en permettant aux seconds de s'appuyer sur les infrastructures du premier en Californie et au Colorado.

Crown fait partie des filiales les plus importantes de Penguin Random House US, qui publie notamment les livres de Barack et Michelle Obama, mais aussi des auteurs comme Ernest Cline, Gillian Flynn ou encore Erik Larson.



via Publisher's Weekly