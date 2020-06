États-Unis : Google apportera les livres des bibliothèques par drone

Photographie : capture d'écran d'une vidéo Wing, YouTube

En ces temps de distanciation sociale et de mesures de sécurité liées à la crise sanitaire engendrée par le Covid-19, la solution de livraison de Wing, société sœur de Google dans le groupe Alphabet, est apparue comme une évidence pour Kelly Passek. Bibliothécaire au sein d'un établissement scolaire, elle se demandait comment assurer l'accès aux livres aux élèves en pleine pandémie.« Je pense que les enfants seront ravis d'être parmi les premiers dans le monde à recevoir des ouvrages de la bibliothèque par drone », s'est réjoui Kelly Passek auprès du Washington Post . Elle a littéralement milité depuis l'année dernière auprès de la société Wing pour que cette dernière accepte de prendre en charge des lots de livres : elle-même utilisatrice du service de livraison par drone pour des repas ou des biens.La société du groupe Alphabet a reçu l'autorisation d'effectuer des livraisons par drone dans l'État de Virginie l'année dernière, et ses machines volantes peuvent transporter des paquets pesant jusqu'à 1,5 kilo environ.Le nombre de commandes ne devrait pas être si élevé, puisque Passek assurera elle-même, seule, l'empaquetage des ouvrages et leur acheminement sur le lieu du décollage des drones. Les retours des ouvrages ne se feront qu'à la rentrée.Pour la fin de l'année scolaire, ce sont des bus qui assuraient la livraison des repas et des ouvrages nécessaires aux enfants, au cours de tournées.