États-Unis : James Patterson récompensé par Donald Trump

La première cérémonie des Médailles nationales sous Trump

Respectivement créées en 1983 et 1997, les Médailles nationales des arts et des sciences humaines récompensent des artistes, mécènes ou des institutions ayant contribué à la valorisation et la promotion de chacun des deux domaines.Les lauréats se voient remettre leur médaille par le Président des Etats-Unis, après que celui-ci ait consulté le National Endowment for the Humanities (NEH) et The National Endowment for the Arts, des agences fédérales indépendantes qui proposent leurs propres candidats. La Maison-Blanche est chargée quant à elle de valider ces propositions et peut proposer d'autres noms.Parmi les nominés pour recevoir la Médaille nationale des sience humaines figure notamment l’écrivain américain James Patterson.Reconnu pour son œuvre prolifique — pouvant aller jusqu’à plusieurs publications par an — ainsi que pour sa philantropie certaine , James patterson est salué par la NEH « pour avoir été l'un des auteurs américains les plus récompensés de notre époque », rapporte l'agence Associated Press.Alors que la remise des médailles nationales était devenue un rendez-vous annuel aux États-Unis depuis sa création, c’est la première fois qu’elle a lieu sous la présidence de Donald Trump, depuis son investiture en janvier 2017.Comme le mentionne l'AP, cela pourrait s’expliquer par la réticence réciproque entre le Président conservateur et une part importante du milieu des arts et de la culture : « [Donald Trump] a été en grande partie évité par Hollywood et a boudé des événements comme le gala annuel du Kennedy Center, l’un des rassemblements mondains les plus importants de Washington, après que des lauréats ont déclaré qu’ils ne participeraient pas si Trump était à la cérémonie. »Avant de noter que l’un des livres publiés par James Petterson, Filthy Rich : The Shocking True Story of Jeffrey Epstein-The Billionaire's Sex Scandal (non traduit en français), « inclut plusieurs références à Trump, y compris un compte-rendu de la dispute entre les deux hommes ». Publié en 2016, le livre revient sur l’histoire de l’homme d’affaires américain et vieille connaissance de Trump, qui a été retrouvé pendu dans sa cellule en août dernier alors qu’il était incarcéré pour agression sexuelle sur mineur.Les autres lauréats de la Médaille des sciences humaines sont l'institut Claremont, Teresa Lozano Long et Patrick O'Connell. Les récipiendaires de la Médaille nationale des arts sont Alison Krauss, Sharon Percy Rockefeller, les musiciens de l’armée américaine et l'acteur Jon Voight.La remise présidentielle des médailles aura lieu ce jeudi 21 novembre.