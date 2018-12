Etats-Unis : James Patterson subventionne (encore) les librairies

James Patterson ( Terry Ballard - CC BY 2.0)

« 2018 marque la cinquième année d'existence de ce programme de bonus de librairie avec l'ABA (American Booksellers Association). En cours de route, j’ai parlé à des libraires qui utilisaient des bonus pour faire ce que beaucoup d’entre nous tenaient pour acquis: aller chez le dentiste, réparer une voiture ou même acheter les cadeaux de Noël de leur famille. Les libraires font chaque jour une différence dans la vie des gens, et je suis heureux de faire une petite différence, même en leur donnant un petit quelque chose de plus en cette saison des vacances. » a déclaré James Patterson.Patterson s'est associé à l'American Booksellers Association pour récolter les fonds nécessaires et distribuer la subvention à un maximum de librairies. Les libraires gagnants ont chacun reçu 750 $.« L’appui extraordinaire de James Patterson aux libraires indépendants et à leur travail a été généreux et soutenu. Et en continuant à financer des primes de vacances pour les libraires, il démontre à nouveau son engagement sincère envers l’alphabétisation et met le bon livre entre les mains de jeunes lecteurs. Nous ne le remercierons jamais assez ! » s'est enthousiasmé Oren Teicher, le directeur de l'ABA.Au début de l'année, plus de 1 000 libraires ont été nommés pour recevoir ce bonus, et James Patterson a lui-même sélectionné les librairies gagnantes, réparties sur tout le territoire américain.Des clients, des libraires et des collègues du secteur de l'édition ont été interrogés sur les libraires les plus proches de chez eux et devaient répondre à la question suivante : « Pourquoi ce libraire mérite-t-il une prime de vacances? ».En 2017, déjà, James Patterson avait donné une somme record de 350 000 $ aux employés des librairies. En 2016, 250 000 $ à 149 employés de librairies indépendantes à travers le pays et en 2015, 250 000 dollars à 87 bénéficiaires.En 2014, il a même octroyé des subventions d'un million de dollars à 178 librairies indépendantes. Au cours de la dernière décennie, Patterson a également distribué plus d'un million de livres à des étudiants vivant partout aux Etats-Unis et s'est rendue dans des centaines d'écoles pour promouvoir l'alphabétisation des jeunes.Via American Booksellers Association