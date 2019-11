États-Unis : “L'édition a besoin d'alternatives solides à Amazon”

(Jeronimo Palacios, CC BY 2.0)

Lorsqu'un seul acteur est à l'origine de la moitié des ventes de livres — et sans doute bien plus si l'on ne compte que les ventes de livres en ligne —, peut-on considérer que le marché est sain ? Pas vraiment, rappelle l'Association des éditeurs indépendants américains, l'IBPA, qui, dans un communiqué, rappelle à ses membres et autres maisons d'édition qu'Amazon, définitivement, a beaucoup trop de pouvoir entre ses mains.Tout commence avec une baisse des commandes de livres de la firme , qui vide d'une manière non anecdotique ses entrepôts de plusieurs milliers de livres, en ne renouvelant pas les stocks. Explication, non confirmée par Amazon : l'approche du « Black Friday », journée de promotion, aurait conduit le site à stocker plus d'électroménager et d'appareils électroniques, au détriment des livres.Soit. Mais l'IBPA, alertée par ses membres, rapporte que ces choix d'Amazon ont des effets dévastateurs : un éditeur évoque ainsi une baisse de 50 % de ses ventes par rapport à la même période de l'année précédente. L'association y voit un signal d'alerte pour « les éditeurs qui s'appuient fortement, voire uniquement, sur Amazon pour vendre leurs livres ».En effet, dépendre d'un vendeur unique n'est jamais une bonne option, et d'autres géants de la vente, comme Walmart, Target ou même les librairies Barnes & Noble ne sont pas forcément accessibles à de petits éditeurs indépendants.Pour autant, martèle l'organisation professionnelle, se livrer entièrement à Amazon n'est pas une solution, surtout lorsque l'on considère « son absence totale de souci ou de loyauté pour l'industrie du livre ». Comprendre : la firme n'hésitera pas à sacrifier des livres ou des vendeurs pour adapter son modèle économique et son offre. La solution serait donc de faire confiance, en tant qu'éditeurs indépendants, aux libraires indépendants...Autre désagrément remarqué par l'IBPA : la disparition de certains livres des stocks d'Amazon a créé une demande, rapidement repérée par des vendeurs tiers. Ces derniers ont profité de la situation pour vendre des ouvrages d'occasion sous l'appellation « neuf », voire des services de presse... Sur lesquels l'éditeur ne touchait rien.