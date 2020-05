États-Unis : l'édition estime le recul des ventes en mars à 8 %

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Alors que les États-Unis s'enfonçaient petit à petit dans une crise sanitaire nationale due au coronavirus, les ventes de livres au mois de mars enregistrent logiquement un recul de 8,4 % (avec 666,7 millions $ contre 728,2 millions $), signale l'association des éditeurs américains. Sur les trois premiers mois de l'année confondus, l'impact sur la période reste néanmoins faible (- 0,3 %), par rapport à l'année précédente.Pour ce qui concerne les ouvrages grand public, les ventes sont même en hausse de 0,8 % par rapport au mois de mars 2019, avec une croissance de 1,2 % des ventes d'ouvrages imprimés et le dynamisme persistant du livre audio numérique, dont les ventes ont encore gagné 15,1 % par rapport au même mois de l'année 2019.À l'inverse, les autres catégories éditoriales que sont les ouvrages scolaires, universitaires et professionnels enregistrent d'importantes baisses de leurs ventes, respectivement de 50,6 %, de 8,5 % et de 21,1 %, tirant l'ensemble des résultats de la filière livre vers le bas, pour ce mois de mars pas si catastrophique auprès du grand public.Rappelons toutefois que les résultats de l'AAP ne prennent en compte que les données des éditeurs membres, et ne représentent donc pas l'intégralité du marché du livre américain.