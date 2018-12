États-Unis : la crise de l'imprimerie, gueule de bois de l'édition

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le monde du livre, aux États-Unis, a connu une année 2018 plus satisfaisante que prévu : les grands groupes ont profité de l'intérêt pour les ouvrages politiques — auquel Donald Trump n'est pas étranger — ou écrits par des figures politiques, Michelle Obama en tête, suivie par Bill Clinton, qui a coécrit le thriller The President Is Missing avec James Patterson. Même les librairies indépendantes signalent une bonne année, avec des ventes en hausse de 5 %, en moyenne.Mais la soudaine fragilité d'un maillon de la chaine du livre pourrait jeter une ombre au tableau : les imprimeries américaines sont en effet frappées par une importante crise, entamée il y a quelques mois déjà par une hausse des prix du papier . Depuis, la disparition d'Edward Brothers Malloy, un important groupe d'impression, et la fusion annoncée de deux autres, Quad Graphics et LSC Communications, laissent craindre une certaine rigidité de l'impression de livres aux États-Unis.Ce Noël 2018, la situation a été particulièrement délicate : plusieurs éditeurs et auteurs ont vu leurs ouvrages indisponibles sur Amazon, faute de réimpression possible à court terme. Alors que la recherche de cadeaux battait son plein, l'indisponibilité d'un livre équivaut forcément à une vente en moins. Pour les livres qui connaissent un succès soudain et inattendu, l'absence de réimpression rapide est tout aussi dommageable.« La situation est plus compliquée qu'avant. Vous ne pouvez plus simplement appeler votre imprimeur et dire “Ce livre est en train de décoller, faisons une réimpression cette semaine” », explique Adam Rothberg, vice-président responsable de la communication pour Simon & Schuster, au New York Times Si les super best-sellers de cette année ont fait de 2018 un grand cru pour les résultats globaux de l'édition, ils ont aussi contribué à compliquer la logistique de l'impression et des réimpressions dans le pays : lorsqu'un gros client commande une réimpression en masse de Devenir de Michelle Obama, les autres titres sont les plus souvent mis de côté.Seul aspect positif de ces difficultés de réimpression, la possibilité pour les auteurs et les éditeurs de mettre en avant les stocks toujours disponibles dans le circuit des librairies, notamment les boutiques indépendantes. Pour le reste, l'édition américaine fait le dos rond en attendant 2019 et de nouvelles hausses des prix du papier, selon les prévisions de Publishing Executive ...