États-Unis : la librairie française Bonjour Books inaugure sa boutique

Voilà qui devrait faire le bonheur des étudiants français et des francophiles résidant aux États-Unis. Bonjour Books DC, une librairie française et fournisseuse de livres en français aux écoles américaines, vient enfin d'acquérir sa propre boutique dans la ville de Kensington (Maryland), sur la Howard Avenue.



Vitrine de la librairie Bonjour Books DC (via Facebook)

À l'origine, Bonjour Books DC était une librairie qui fonctionnait comme un « pop-up store », c'est-à-dire un magasin dont la stratégie marketing repose sur l’ouverture de points de vente pour de courtes durées. Les employés vendaient les ouvrages français grâce à une collaboration avec la librairie Kensington Row, qui leur avait trouvé un emplacement au fond de leur boutique.



Désormais, Bonjour Books DC détient sa propre vitrine complète sur Howard Avenue. Une cérémonie d'ouverture est organisée le 8 juin 2019 afin de fêter ce nouvel emménagement. Elle sera assurée par la fondatrice de la librairie, Jennifer Fulton, en présence du directeur exécutif de la Chambre du commerce franco-américaine, Denis Chazelle, et la maire de Kensington, Tracey Furman.



De plus, Carole Geneix, auteure française et résidente de Kensington, présentera son ouvrage La Mille et Deuxieme Nuit (éditions Payot et Rivages) pour l'occasion. L’artiste Achille Ango viendra également livrer une performance musicale pour petits et grands dans l'après-midi.