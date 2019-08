États-Unis : le chiffre d'affaires de l'édition en forte hausse

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Répartition des revenus par format

Les catégories jeunesse et young adult ont toujours le vent en poupe : les revenus sur la période atteignent les 919 millions $ (+ 7,4 % par rapport à la même période de 2018), devant les livres religieux, à 328 millions $ (+ 11,4 %). Les livres de fiction et de non-fiction pour adultes, eux, totalisent 2,2 milliards $, en croissance là aussi, à hauteur de 1,4 %.





L'édition scolaire et professionnelle a elle aussi connu un bon début d'année, qui débouche sur 2,5 milliards $ de chiffre d'affaires, en croissance de 11,6 %.

Toutes catégories prises en compte confondues, du grand public au scolaire en passant par les publications professionnelles, le chiffre d'affaires de l'édition atteint donc les 6 milliards $, en hausse de 6,9 % par rapport à 2018. Suivant la même tendance que ces dernières années, le chiffre d'affaires profite de la dynamique des secteurs jeunesse et young adult, mais aussi d'un engouement pour le format audio numérique.Le chiffre d'affaires de la vente d'ouvrages imprimés, grand format et poche, est en hausse de 2,5 % pour atteindre 2,5 milliards $. Les ventes d'ouvrages imprimés représentent 72,1 % des ventes totales sur l'ensemble de la période prise en compte, ce qui indique, une nouvelle fois, que le format reste privilégié par les lecteurs.Autre preuve d'un désamour, les revenus tirés du livre numérique sont encore en baisse, pour atteindre 493 millions $, en baisse de 3,8 % par rapport à la même période de 2018. Attention, toutefois, aux conclusions hâtives : les données de l'AAP ne représentent que les ventes des éditeurs membres de l'organisation, et excluent de fait les revenus générés par des ventes de livres numériques autopubliés chez des acteurs importants comme Amazon, au hasard...À l'inverse de l'ebook, le livre audio numérique séduit toujours plus : sur les six premiers mois de 2019, les revenus du téléchargement sont en hausse de 33,8 %, pour atteindre les 279 millions $. Le moment où les revenus du livre audio numérique dépasseront ceux du livre numérique serait-il proche ?