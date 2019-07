États-Unis : le chiffre d'affaires du livre audio approche 1 milliard $ en 2018

Felix Lichtenfeld de Pixabay



Felix Lichtenfeld de Pixabay

D’après les renseignements fournis par la vingtaine d'éditeurs qui a répondu au questionnaire, le résultat des ventes de livres audio en 2018 s’est élevé à 940 millions $, soit une hausse de 24,5 % par rapport à l’année précédente. Le nombre d'audiolivres vendus a également augmenté de 27,3 %.



L’utilisation du numérique continue d’augmenter, 91,4 % des revenus tirés des livres audio proviennent de ce format. Les genres de livres audio les plus populaires vendus aux États-Unis sont la fiction dans son ensemble, les thrillers, les titres à suspense, la science-fiction et la fantasy.



Toutefois, les ventes d’ouvrages audio de non-fiction ne sont pas loin derrière, et représentent 32,7 % des ventes. Aux États-Unis, les genres de non-fiction les plus vendus sont les livres historiques, les biographies, les mémoires et les titres de développement personnel.