États-Unis : le musée Emily Dickinson reçoit un don de 22 millions $

Le musée Emily Dickinson, situé à Amherst, dans le Massachusetts, a reçu un don de 22 millions de dollars provenant d'un ancien élève du Amherst College, Bill Vickery. Les fonds sont destinés avant tout à l'entretien et à l'amélioration des bâtiments, des terrains et des différentes collections.



Le Homestead, la maison d'Emily Dickinson (Daderot - domaine public)



Un musée né de la fusion de deux maisons



Le musée Emily Dickinson est un musée historique composé de deux maisons : le Dickinson Homestead et les Evergreens. De 1855 à 1886, la propriété Dickinson Homestead a été le lieu de naissance et de résidence d'Emily Dickinson (1830-1886), poète américaine du XIXe siècle, dont les poèmes ont été découverts dans sa chambre après sa mort.



La maison voisine, appelée les Evergreens, a été construite par le père de la poète, Edward Dickinson, en 1856, comme cadeau de mariage pour son frère Austin. Situées à Amherst, au Massachusetts, les maisons sont conservées comme un seul musée.



La propriété est située à deux pâtés de maisons au nord du Amherst College. Le terrain comprend une large pelouse à l'est des bâtiments, qui était à l'origine l'emplacement des jardins familiaux de la famille Dickinson.



Le musée dispose aujourd'hui de plus de 7000 objets et recueille de façon indépendante la majorité de ses ressources et de ses collections. Depuis sa création, il a accueilli plus de 150.000 visiteurs de 50 pays et sert de centre d'étude, d'interprétation et de célébration de la place d'Emily Dickinson dans la littérature, l'histoire et la culture en général.



Un mécène “énergique et profondément perspicace ”



La directrice générale du musée, Jane Wald, a déclaré que William « Bill » McCall Vickery est devenu un « personnage clé » du musée durant ces seize dernières années. « Bill Vickery a vraiment chéri le musée Emily Dickinson. Il était parfaitement conscient de l’importance — et de la possibilité — de restaurer le Homestead d’Emily Dickinson, la maison de son frère, The Evergreens, ainsi que les jardins et les terrains historiques » a-t-elle souligné.



Ce don de 22 millions de $ devrait permettre au musée de « devenir le véritable centre de célébration de la vie et du travail d’Emily Dickinson », d'après la directrice générale. 3 millions de $ supplémentaires ont été légués au Amhrest College.



Selon Biddy Martin, le président du Amherst College, William McCall Vickery s'est toujours dévoué à chaque mission d'Amherst avec un engagement « énergique et profondément perspicace ». « Son don au musée Emily Dickinson est un don pour nous tous et pour les générations à venir, tout comme son don au département de musique de l'université. Bill l'a compris, et a aidé à faire en sorte que la poésie et la musique qui lui étaient spéciales restent au cœur d'Amherst. »



Une partie du don servira en effet à créer le « William McCall Vickery'57 Piano Fund » destiné à financer la restauration, la reconstruction, la réparation et l’achat de pianos pour le département de musique du Amherst College. Également parrain du programme de musique à Amherst, en l'honneur de sa 50e réunion en 2007, Bill Vickery a instauré la chaire William McCall Vickery en 1957, une distinction honorant un membre du corps dédié à l'enseignement et à la recherche en histoire de l'art ou en musicologie.





Tout au long de sa vie, Bill Vickery a contribué à plus de 26 fonds individuels du Amherst College, dont le Russian Culture Fund, le Robert Frost Statue Fund, le fonds de rénovation des courts de squash, le Orchestra Fund, le programme de basketball féminin et la Choral Society.