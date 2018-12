États-Unis : le tueur s'en prenait aux bibliothécaires

L'établissement où travaillait Amber Clark, à Sacramento (Digital Bookmobile, CC BY 2.0)

Une dent contre les bibliothécaires...

Outre-Atlantique, l'ambiance est un peu moins à la fête que d'habitude, ces dernières semaines : le 11 décembre dernier, sur le parking de la bibliothèque où elle travaille, Amber Clark a été mortellement blessée par un tireur alors qu'elle entrait dans son véhicule. Plusieurs coups de feu ont été tirés, et Clark n'a pas survécu à l'attaque. L'homme à l'origine des coups de feu avait ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule non immatriculé.Dès le lendemain, Ronald Seay était interpelé par les autorités de Sacramento, en possession de plusieurs armes, après une courte poursuite. L'homme, âgé de 56 ans, a été placé en garde à vue et bientôt inculpé pour le meurtre de la bibliothécaire de 41 ans.Lors de son procès, le 14 décembre dernier, les faits reprochés lui ont été exposés. Ronald Seay était sous le coup d'une interdiction d'approcher et d'entrer au sein de la bibliothèque après un signalement pour des troubles et dommages, le 13 octobre dernier. À l'époque, c'est Amber Clark qui dirigeait la bibliothèque.Depuis, les autorités ont révélé le passif de Ronald Seay en matière d'agressions dirigées contre les bibliothécaires. Dans l'État du Missouri, à plusieurs milliers de kilomètres de là, Seay s'était également fait remarquer dans au moins deux établissements de lecture publique, dont il s'était vu interdire l'accès.Le 23 août dernier, Scott Bonner, directeur de la bibliothèque publique de Ferguson, avait été agressé par Seay, qui prétendait que l'équipe de l'établissement lui avait volé son portefeuille.« J'ai essayé de le calmer et de le diriger vers la sortie », se souvient le directeur. « Cela m'a pris un certain temps. » Une fois sorti, Seay n'avait pas abandonné, appelant à plusieurs reprises pour menacer les bibliothécaires : Scott Bonner avait finalement préféré alerter les autorités, avant de bannir l'homme de l'établissement.L'officier de police Joseph Speiss, qui couvre la zone de Saint-Louis, dans le Missouri, connaissait bien Ronald Seay pour sa propension à s'attaquer aux bibliothécaires : « Il avait clairement une habitude », assure le représentant des forces de l'ordre. Après son déménagement à Sacramento, Seay avait repris son manège auprès d'autres bibliothèques. Pour l'instant, l'issue du procès n'est pas encore connue.L'association des bibliothécaires américains a salué la mémoire d'Amber Clark et en particulier son travail pour améliorer l'accessibilité de l'établissement. Il est par ailleurs possible d'effectuer un don pour aider la famille de la bibliothécaire, mais aussi poursuivre son combat pour l'accès de tous à la bibliothèque.via The Sacramento Bee