États-Unis : les librairies s’associent pour faire de l’Arizona un état démocrate

À l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2020, des librairies basées en Californie et en Arizona ont décidé de faire campagne pour encourager les citoyens à voter pour le parti démocrate. Au programme, plusieurs actions de prospection, afin de faire de l’Arizona un état bleu – la couleur des démocrates.



Photo d'illustration - Orna Wachman, Pixabay license

Mobilisation des habitants, envois de flyers, appels téléphoniques, collectes de fonds : la librairie Santa Cruz en Californie et la chaine Changing Hands basée à Tempe et à Phœnix déploient toutes les stratégies pour inciter, à leur échelle, les citoyens de l’état d’Arizona à voter pour le parti démocrate.« Nous essayons de soutenir les librairies Changing Hands dans leurs efforts pour transformer l’Arizona en un état bleu, soit, en un état démocrate », a expliqué Casey Coonerty Protti, propriétaire de la librairie Santa Cruz. Une initiative que la gérante qualifie de « véritable défi ». « Ils sont dans un état très rouge, profondément républicain » justifie-t-elle. Pour rappel, l’Arizona a voté pour Donald Trump en 2016.Pour leur communication politique, les librairies Santa Cruz et Changing Hands s’engagent à mobiliser 1000 habitants du comté de Santa Cruz pour soutenir les efforts en Arizona avant l’élection présidentielle, à envoyer plus de 5000 flyers et passer plus de 5000 appels téléphoniques aux futurs votants.À cela s’ajoute l’organisation de trois évènements de « grande envergure » pour rassembler les membres de la communauté et ouvrir le débat. « Nous avons toujours cru que les livres étaient l’épine dorsale de notre démocratie, mais nous avons besoin d’une démocratie pour que cela se confirme » affirme la librairie Santa Cruz sur son site internet Des soirées d’actions seront également organisées à la librairie Santa Cruz en partenariat avec l’organisation citoyenne Santa Cruz Indivisible. La première, qui a eu lieu le lundi 17 février 2020, avait pour but la collecte de fonds afin d’inscrire les Américains originaires d’Amérique latine pour la prochaine élection présidentielle.