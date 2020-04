États-Unis : les personnages LGBTQIA+, cibles de la censure des livres

LGBTQIA Pride - Rennes - 2017 (CC-BY Missbutterfly, CC BY-SA 2.0)

Chaque année, l'association des bibliothèques américaines collecte et met en forme les données des quatre coins du pays, pour dresser le paysage de la haine et de la censure. Que ce soit dans les écoles ou au sein des bibliothèques publiques, une certaine intolérance s'exerce vis-à-vis de certains titres, visés par des usagers, des politiques ou des professionnels de la lecture publique parce qu'ils mettent en avant des idées non conformes à une certaine norme, différentes, tout simplement.La Banned Books Week, organisée annuellement, permet de court-circuiter les tentatives de censure en faisant la promotion des ouvrages les plus régulièrement visés par les bigots, les racistes ou les homophobes. L'ALA dresse ainsi un top 10 des titres les plus censurés aux États-Unis, où 377 cas ont été signalés, dans des écoles, universités et bibliothèques publiques.1. George d'Alex Gino, traduit par Francis Kerline pour l'école des loisirsCensuré pour cause de personnage transgenre et de thématiques LGBTQIA+2. Beyond Magenta: Transgender Teens Speak Out de Susan Kuklin,Censuré pour cause d'allusions sexuelles et de thématiques LGBTQIA+3. Last Week Tonight with John Oliver Presents A Day in the Life of Marlon Bundo de Jill Twiss, illustré par EG Keller, Une journée dans la vie de Marlon Bundo, publié par Ada (pas de traducteur annoncé)Censuré pour cause de thématiques LGBTQIA+ et de prises de position politiques4. Sex is a Funny Word de Cory Silverberg, illustré par Fiona Smyth, Sexe, ce drôle de mot, traduit par Rachel Arsenault pour les éditions Dent-de-lionCensuré pour cause de thématiques LGBTQIA+ et pour ses illustrations5. Prince & Knight de Daniel Haack, illustré par Stevie Lewis, Le prince et le chevalier, publié par Scholastic (pas de traducteur annoncé)Censuré pour cause de thématiques LGBTQIA+ et pour l'évocation du mariage gay6. I Am Jazz de Jessica Herthel et Jazz Jennings, illustré par Shelagh McNicholasCensuré pour cause de thématiques LGBTQIA+ et pour son personnage transgenre7. The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood, La servante écarlate, traduit par Sylviane Rué pour Robert Laffont,Censuré pour cause de connotations sexuelles8. Drama de Raina Telgemeier, En scène!, publié par Akileos (épuisé)Censuré pour cause de thématiques LGBTQIA+ et de propos allant à l'encontre des valeurs familiales9. La saga Harry Potter de J. K. Rowling, traduit par Jean-François Ménard pour Gallimard JeunesseCensurée pour cause de références à la magie et à la sorcellerie10. And Tango Makes Three de Peter Parnell et Justin Richardson, illustré par Henry Cole, Et avec Tango, nous voilà trois!, traduit par Laurana Serres-Giardi pour Rue du MondeCensuré pour cause de thématiques LGBTQIA+