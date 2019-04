États-Unis : livres jeunesse et audio font les beaux jours de l'édition

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'édition américaine commence bien l'année, avec un bénéfice estimé de 754 millions $ en février 2019, en croissance de 7,2 %, soit 50 millions $ environ, par rapport au même mois de l'année 2018. Sur les deux premiers mois de 2019, les bénéfices atteignent 1,82 milliard $, lorsque l'on prend en compte la quasi-totalité des secteurs de l'édition, du scolaire au grand public en passant par le professionnel.Sur le segment grand public, l'heure est aussi aux réjouissances, avec un bénéfice d'un peu plus d'un milliard $, en hausse de 3,2 % par rapport aux deux premiers mois de l'année 2018. Des mouvements de croissances dans les secteurs des livres religieux (20, 8 %) et jeunesse/jeunes adultes (7,5 %) viennent atténuer une légère baisse dans les ventes de livres adultes (– 1 %).Cela dit, les grands formats ont connu de beaux jours au cours de ces deux premiers mois de l'année, avec une croissance observée dans toutes les catégories, y compris adultes (+ 13,4 %). Toutes catégories confondues, le grand format a connu une hausse des ventes de 3 % sur ce début d'année.La dynamique la plus flagrante revient toutefois, encore, au livre audio téléchargé, qui connait une croissance de plus de 36 % sur janvier et février.Du côté de l'édition scolaire, l'ambiance est moins à la fête : le secteur connait de nouvelles baisses de revenus, qui atteignent 18,5 % pour les ouvrages professionnels et 11,3 % pour les ouvrages sortis des presses universitaires. L'AAP assure toutefois que la croissance est de retour pour ce seul mois de février 2019, par rapport à celui de l'année précédente.