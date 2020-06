États-Unis : malgré le déclin d’avril, l’édition en hausse en ce début 2020

L’Association des éditeurs américains vient de publier son rapport StatShot recensant les résultats financiers du secteur pour le mois d’avril 2020. Les ventes, qui ont évidemment pâti des conséquences du confinement dû au coronavirus, souffrent d’une tendance à la baisse. Néanmoins, les résultats du premier quadrimestre permettent d’améliorer le bilan général de ce début d’année.







Sans surprise, le mois d’avril 2020 connait une baisse globale des ventes : - 3,5 % par rapport au même mois de l’année 2019. Le chiffre d’affaires atteint ainsi les 756,8 millions $ alors qu’il était de 783,9 millions $ l’année dernière à la même période.



Malgré ces résultats peu réjouissants, les éditeurs américains se félicitent du premier quadrimestre de l’année qui a ainsi permis d’enregistrer une croissance des ventes de 0,7 % sur la période de janvier à avril 2020 par rapport à l’année précédente. Les revenus, eux, atteignent 3,4 milliards $ pour les quatre premiers mois de l’année.



Les ventes par secteur, de janvier à d’avril 2020 et 2019, en millions $





Les livres numériques et scolaires rectifient le tir



Parmi les catégories les plus touchées par cette baisse des ventes, le secteur de la littérature générale pour adultes (-7 % par rapport à avril 2019), la presse religieuse (-36,5 %), les presses universitaires (-51,4 %) et les publications professionnelles (-25,9 %).



La plus importante hausse s’observe du côté des ouvrages de l’enseignement supérieur (+139,8 %), générant ainsi un CA de 47,6 millions $ contre 19,9 millions $ l’année dernière. Un chiffre qui s’expliquerait notamment par la fermeture des universités et des bibliothèques universitaires.



Les secteurs jeunesse et young adult affiche également un CA en hausse de 4,2 %, et atteignent un total de 165,5 millions $ sur le mois d’avril 2020.



Les ventes par secteur, au mois d’avril 2020 et 2019, en millions $





Du côté des formats, les livres imprimés accusent un recul de 11 % sur le mois d’avril 2020 par rapport à l’année dernière. Néanmoins, les résultats des quatre premiers mois de l’année permettent d’ajuster ces résultats : le format imprimé n’enregistre ainsi seulement qu’une baisse de 0,3 % sur la période de janvier à avril 2020 par rapport à l’année précédente.



Le livre audio a toujours le vent en poupe et affiche une croissance de 8 % en un an, atteignant 52,3 millions $ pour le mois d’avril 2020. Depuis le début de l’année 2020, le format audio a augmenté de 14,8 % par rapport aux quatre premiers mois de 2019 et totalise à ce jour un CA de 204,8 millions $ pour l’année 2020.