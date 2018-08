États-Unis : on s'arrache des livres sur l'angoisse pour combattre la sienne

La chaine de librairies américaine Barnes & Noble y voit un signe des temps : en un an, les ventes de livres portant sur l'angoisse et les moyens de la combattre ont connu une hausse des ventes de 25 %. Angoisse, anxiété ou encore stress sont visiblement des fléaux modernes, et c'est dans les livres que la plupart des Américains chercheraient une ou des solutions.

(Benson Kua, CC BY-SA 2.0)

Les Américains ont visiblement des difficultés pour trouver la paix intérieure. La chaine de librairies Barnes & Noble signale ainsi que les ventes de livres relatifs à l'angoisse ont augmenté de 25 %, si l'on considère les chiffres de vente de juin dernier par rapport à ceux de juin 2017. Situation politique délicate sur le plan national et à l'international, économie en berne, chômage grandissant, problèmes existentiels... Les explications sont nombreuses.

« Il semblerait que nous vivions au sein d'une nation anxieuse », souligne l'enseigne. « Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens qui achètent des livres cherchent aussi des solutions à leur stress », indique Liz Hardwell, directrice des ventes pour Barnes & Noble. Attendre sereinement l'apocalypse écologique pourrait au moins permettre de profiter du soleil brûlant...

Parmi les titres à succès, B&N relève The Anxiety & Phobia Workbook d'Edmund Bourne, The Anxiety Toolkit : Strategies for Fine-Tuning Your Mind and Moving Past Your Stuck Points d'Alice Boyes, ou encore The Anxiety and Worry Workbook: The Cognitive Behavioral Solution de David Clark et Aaron Beck. Autant de manuels pratiques pour aider les personnes anxieuses à identifier leurs nœuds de stress afin de mieux les défaire.

Barnes & Noble s'est également penché sur les États les plus anxieux : malgré le soleil et la marijuana, c'est la Californie qui achète le plus d'ouvrages pour lutter contre l'angoisse, suivie par le Michigan et le Massachusetts. À l'inverse, Texas, Caroline du Nord et Floride se sont moins tournés vers ce type de livres. Autant d'États où Trump est sorti vainqueur lors des dernières élections, mais réduire le phénomène à ce seul facteur est sans doute simpliste.

Dans le même temps, note enfin Barnes & Noble, les livres pour « trouver le bonheur » ont eux aussi vu leurs ventes grimper en flèche, avec 83 % de hausse entre juin 2017 et juin 2018...



via CNBC