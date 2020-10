États-Unis : près de 20 000 employés d'Amazon ont contracté la Covid

Depuis le début de la crise sanitaire, la firme a été critiquée sur sa gestion du virus et a notamment été interpelée à de nombreuses reprises sur son manque de communication. Lorsqu’un cas de Covid était détecté, l’entreprise ne prévenait pas les employés, ou se contentait d’envoyer une notification par SMS.

Ce partage d’information de la part d’Amazon survient deux jours après la publication d’un article à charge de NBC News , qui revenait point par point sur les différentes affaires qui avaient émaillé les 5 mois de pandémie. Le texte s’érige assez logiquement comme une défense au procès médiatique et public qui a pu être fait à l’entreprise.« Nous avons déjà lancé les opérations et progressons rapidement, effectuant des milliers de tests par jour et passant à 50.000 tests par jour sur 650 sites d’ici novembre dans le cadre de nos efforts pour assurer la sécurité de nos employés en première ligne. », explique la société dans l’introduction de son communiqué. Le cybermarchand affirme ainsi avoir dépensé des millions de dollars depuis mars dans les tests, la mise en place de mesures sanitaires et de suivi.