États-Unis : revenus en hausse pour les éditeurs, pour le début 2019

Si le début d'année est plutôt encourageant pour l'édition américaine , avec un chiffre d'affaires en hausse de 4,5 %, pour atteindre 3,36 milliards $ sur la période entre janvier et avril 2019, le mois d'avril fait apparaitre une légère baisse de rythme, avec une légère diminution par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires atteint ainsi 585,1 millions, contre 587,8 millions, 12 mois auparavant.Cette tendance mensuelle n'est toutefois pas généralisée à l'ensemble des catégories : les ouvrages de fiction et de non-fiction pour les adultes marquent le pas (- 4,4 %), quand les livres religieux (9,5 %) et les titres jeunesse et jeunes adultes (6,7 %) restent dynamiques.Du côté des formats, les titres grand format connaissent un recul sensible (- 5,5 %), uniquement surpassé par celui des livres audio physiques (- 16,4 %). Le livre numérique voit lui aussi ses ventes s'amoindrir légèrement (- 2,5). À l'inverse, le livre de poche (1,5 %) et surtout le livre audio numérique (28,7 %) sont en croissance.Pour les éditeurs scolaires et académiques, la baisse du chiffre d'affaires atteint — 5,1 %, passant de 215,9 millions $ à 204,8 millions $.Les données présentées par l'Association des éditeurs américains (AAP, Association of American Publishers) couvrent 1360 maisons d'édition membres de l'organisation.