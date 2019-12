États-Unis : Trump échoue encore à baisser les moyens des bibliothèques

(Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Pour la troisième année consécutive, le budget fédéral proposé par le président Donald Trump, pour l'année fiscale 2020, n'était pas tendre avec les bibliothèques placées sous l'autorité du gouvernement fédéral. La proposition suggérait ainsi de supprimer , purement et simplement, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) et ses fonds.Or, plus de 1000 bibliothèques fédérales, la plus importante étant la Bibliothèque du Congrès, aux côtés des lieux de lecture des ambassades américaines ou des prisons fédérales, dépendent en grande partie des fonds alloués par l'IMLS, justement. Le budget de l'institution, en 2019, s'élevait à 242 millions $.Le Congrès américain a sévèrement revu le budget proposé par l'administration Trump, en allouant notamment une augmentation d'une dizaine de millions de dollars : le budget atteint donc les 252 millions $.Sur cette hausse de budget, 6,2 millions $ viendront nourrir les finances des bibliothèques fédérales pour moderniser les différents équipements, notamment informatiques, se réjouit l'ALA, association des bibliothèques américaines.Le département chargé de l'Éducation a lui aussi obtenu une hausse des budgets, qui atteint 1,3 milliard $, tout de même. Le programme qui porte sur les moyens innovants pour lutter contre l'illettrisme, voués à disparaitre dans le budget prévisionnel de Trump, obtient 27 millions $.