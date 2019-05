Etats-Unis : un couple arrêté pour avoir volé 10.000 $ de livres scolaires

geralt - pixabay license



Le duo Brandy Yarbrough et Chad Allen, respectivement âgés de 22 et 25 ans, sont accusés d'avoir volé des manuels scolaires à la librairie du Fayetteville Technical Community College. La police locale affirme que les deux individus n'étaient pas inscrits à l'université en question.



Les voleurs se seraient fait passer pour des étudiants pendant plusieurs mois en entrant librement dans le magasin. Les enregistrements des caméras de surveillance montrent que le couple avait caché les ouvrages sous leurs vêtements ou bien dans de larges sacs. Une fois leur méfait accompli, les individus sortaient discrètement du magasin sans payer et allaient revendre les manuels dans d'autres librairies. Une technique de « vol-revente » qui leur a rapporté plus de 10.000 $...



La cheffe de l'opération, Brandy Yarbrough, serait actuellement emprisonnée dans le comté de Cumberland. La jeune femme serait d'ailleurs une habituée des vols de livres puisqu'elle est accusée de délits similaires dans les comtés de Wake et de Johnston.