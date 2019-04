États-Unis : un livre retiré de la vente pour des passages jugés islamophobes

Le livre controversé The Siege of Tel Aviv écrit par l'auteur américano-israélien Hesh Kestin, publié le 16 avril dernier, ne sera ni réimprimé et encore moins vendu. L'éditeur Dzanc Books a annulé les droits de l'auteur sur l'ouvrage et l'a supprimé dans la foulée de son site. Pour le moment, 2000 exemplaires en version imprimée restent en circulation.

Déception en chaîne de la part des auteurs

As a forthcoming Dzanc author, I am very disappointed by the publication of Hesh Kestin's The Siege of Tel Aviv. I spent some time reading the novel online, and believe calling it “absurdism with satire with social commentary” is beyond generous. https://t.co/lHjS6lJka4 — John Englehardt (@johnenglehardt1) 19 avril 2019

« L’auteur est invité à publier le roman ailleurs », a déclaré Michelle Dotter, l'éditrice en chef de Dzanc Books, dans une interview téléphonique menée par Publishers Weekly . La décision drastique aurait été prononcée suite à une mésentente entre l'éditeur et l'auteur à propos de la réaction à tenir face aux critiques formulées contre The Siege of Tel Aviv.Le livre édité par Dzanc Books était présenté à l'origine comme une satire « curieusement amusante » sur l’Iran. Dans l'ouvrage, ce pays mène cinq armées arabes en Israël afin de détruire le pays et y tuer des Juifs. L'État d'Israël riposte, menant au fameux siège de Tel Aviv.Malgré l'approbation du grand maître de l'horreur, Stephen King, qui a qualifié l'ouvrage comme étant « plus effrayant que tout ce que [lui-même] ait jamais écrit », les réseaux sociaux n'ont pas été du même avis. Des utilisateurs n'ont pas tardé à pointer du doigt le travail de Hesh Kestin pour des propos et thèmes considérés comme islamophobes. Pour se faire pardonner, Dzanc Books accepte les retours du livre et reversera l'argent récolté par l'ouvrage à une organisation humanitaire musulmane.« L’important dans tout livre que nous publions est de présenter un projet et de donner des idées au monde entier. [La question qui se pose est] : cela fait-il plus de mal que de bien ? », a ajouté Michelle Dotter avant de conclure : « Lorsque nous avons acquis ce livre [avant les élections de 2016], nous le lisions sous un angle différent. Nous avions l'intention de le présenter comme une satire. En tant qu'éditeur en chef, ma responsabilité était de le lire. J'ai échoué à mener à bien cette mission. » Un volte-face qui, on s'en doute, n'a pas vraiment convaincu.Steve Gillis, ancien éditeur et cofondateur de Dzanc Books, a également essayé de faire son mea culpa face à la polémique du deuxième roman de Kestin au sein de la maison : « Nous n'avons jamais eu l'intention de publier un roman qui présente les musulmans sous un mauvais jour. Nous voulions faire exactement le contraire, car en 2016, ce roman aurait été perçu comme un travail satirique, mettant en exergue le ridicule des hostilités en cours au Moyen-Orient. Notre erreur était de ne pas avoir mesuré les circonstances actuelles et voir comment le livre serait perçu en 2019 », écrit-il dans un courrier électronique adressé à Publishers Weekly.Des paroles qui sont, à peu de choses près, retranscrites sous la forme d'un communiqué sur le site Internet de Dzanc Books , publié le 18 avril 2019. Suite à cela, des auteurs de la maison d'édition ont partagé leur ressenti, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien à la presse.L'un d'eux, qui a décidé de rester anonyme, a déclaré que les propos publiés par Steve Gillis étaient « épouvantables » et « décevants ». John Englehardt, un futur auteur de Dzanc Books, avait de son côté vertement critiqué l'ouvrage : « Je suis très déçu de la publication de The Siege of Tel Aviv de Hesh Kestin. J'ai un peu lu le roman en ligne, et je pense que le qualifier de “fiction absurde doublée d'une satire comprenant des critiques sociales” est plus que généreux. »De manière plus radicale, Emma Smith-Stevens, auteure de l'ouvrage de The Australian (édité et publié par Dzanc Books en 2017) a publié une déclaration publique sur Facebook, affirmant avoir exigé la réversion des droits de son prochain livre qui devait paraître au printemps 2020. Selon elle, l'ouvrage de Hesh Kestin s'inscrirait dans la même lignée que « [d]es actes haineux », en soulignant qu'« une violence émotionnelle a déjà été commise » et que « son intégrité est bien plus importante qu'un contrat d'édition ».Dzanc Books, est une maison d'édition à but non lucratif, créée dans le Michigan (États-Unis) en 2006. Les ouvrages publiés en son sein sont principalement des fictions littéraires.