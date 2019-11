États-Unis : une bonne année 2019 s'annonce pour l'édition

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Sur le seul mois de septembre, le chiffre d'affaires de l'édition américaine s'élève à 1,54 milliard $, en croissance de 8,4 % par rapport au même mois de l'année 2018. Les catégories jeunesse et jeunes adultes d'une part, et adultes d'autre part, ont toutes trois connu des succès en septembre, avec respectivement une hausse de 3,5 % des revenus.Les ouvrages imprimés pèsent toujours très lourd dans l'ensemble des revenus liés aux ventes grand public, avec 588,1 millions $, soit 75,2 % des 782,2 millions $ amassés au total. Les livres « paperback » ont connu la plus importante croissance, à 9,1 % par rapport à l'année dernière.Les livres audio numériques connaissent à nouveau la plus forte hausse entre septembre 2018 et septembre 2019, avec une évolution de 24,3 %, pour représenter 52 millions $ en un mois. Le livre numérique, lui, réunit 82,5 millions $, soit une baisse de 1,3 %.Le scolaire fait un retour en force aux États-Unis, avec une croissance de 31,7 % des revenus tirés des ventes d'ouvrages pédagogiques.