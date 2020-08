États-Unis : une légère baisse des ventes de livres en juin 2020

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le chiffre d'affaires de l'édition américaine, toutes catégories confondues, est estimé à 1,37 milliard $ pour le mois de juin 2020, ce qui représente un recul de 4 % environ par rapport à l'année précédente (1,43 milliard $). Les pertes sont principalement à déplorer dans les catégories scolaire, universitaire et professionnelle, ce qui peut s'expliquer, notamment, par la crise Covid et la fermeture des différents établissements.Dans le domaine de livres destinés au grand public, la situation reste plutôt confortable, pour le moment : de 2019 à 2020, la hausse des ventes, de janvier à juin, est estimée à 2,8 %. Sur le seul mois de juin, lorsque l'on compare cette année à la précédente, la croissance atteint 24 % pour ces ouvrages en particulier.Côté formats, le poche tire son épingle du jeu pour l'imprimé. 2020 sera une année faste pour le livre numérique, qui connait une hausse de 12,7 % de ses ventes, qui représentent 544,5 millions $ sur les six premiers mois de l'année. Pour les livres numériques jeunesse et jeunes adultes, la croissance atteint 132,5 % sur ce mois de juin...Sur les mêmes six premiers mois de l'année 2020, les ventes de livres audio numériques pèsent désormais pour 316,6 millions $, une hausse de 14,1 %.