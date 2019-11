Être auteur et traducteur en Europe : rencontres professionnelles

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

De sa rédaction par la Commission européenne à son adoption par le Parlement, le parcours mouvementé de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique raconté par ceux qui ont vécu toutes ces étapes. Au sein des défenseurs de la création, les acteurs de la chaîne du livre ont pris part, chacun à leur niveau, à ses discussions longues et difficiles. Députés européens, auteurs, éditeurs et pouvoirs publics témoigneront de ce périple inédit et évoqueront les suites à venir pour sa transposition en droit français.