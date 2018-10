Être libraire et communiquer avec les outils numériques

Le Labo de l'édition propose, le 22 novembre prochain, une table ronde destinée aux libraires pour obtenir un tour d'horizon des réseaux sociaux et autres outils numériques utiles à la communication. 3 spécialistes partageront leur expertise en la matière.

(Andri Koolme, CC BY 2.0)

Le Labo de l’édition propose de s’intéresser aux diverses actions de communication numérique menées en librairie, à travers le regard de trois intervenants :

Orianne Popille, ancienne attachée de communication des librairies Le Merle Moqueur, Le Gai Rossignol et La Mouette Rieuse

Mathilde Rimaud, consultante spécialisée en développement commercial sur la librairie chez Axiales, réseau de consultants indépendants spécialisés dans tous les secteurs du livre

Renny Aupetit, libraire et fondateur du réseau Librest



La table ronde sera animée par Stéphanie Vecchione, experte en promotion numérique du livre.

La table ronde aura lieu le 22 novembre à 18h30 et au Labo de l'édition. Cette table ronde s'inscrit dans un cycle d'événements sur la librairie organisés par le Labo de l'édition.

Lieu de rencontre et de réflexion sur les enjeux de la chaîne du livre à l’heure du numérique, le Labo de l’édition souhaite mettre à disposition son espace et ses diverses ressources à disposition des libraires et des acteurs gravitant autour de la librairie, avec l’objectif de faire émerger de leurs prises de parole des synergies et des pistes de réflexion.