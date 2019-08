Europe 1 s'invite dans la bibliothèque de personnalités pour la rentrée

En effet, l’animateur Nicolas Carreau s’est invité chez les uns et les autres, pour partir à la découverte de leurs bibliothèques respectives.Une dizaine d'émissions parfois gourmandes, quand c’est le chef Thierry Marx qui commente ses livres de prédilections ou plus théâtrales, avec Isabelle Carré. Ces pastilles d’une quinzaine de minutes, initiées en 2017, sont à retrouver sur le site d’Europe 1 en podcast , et diffusées chaque dimanche à 14 h.« Entre anecdotes et coups de cœur, vous allez leur découvrir de nouvelles facettes étonnantes », indique la radio. Et à ne surtout pas manquer, la rencontre avec le truculent François Morel.